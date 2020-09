Vorfahrt in Salzgitter-Lichtenberg missachtet: Eine Verletzte

Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw ist Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr in den Kreuzungsbereich An der Heerstraße/Stukenberg eingefahren. Laut Pressemitteilung der Polizei hat er hierbei die offensichtliche Vorfahrt einer 25-jährigen Fahrzeugführerin nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw der Frau war laut Polizeibericht nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von zirka 8.500 Euro, heißt es abschließend im Bericht der Polizei.

red