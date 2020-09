Motorradfahrerin in Lebenstedt leicht verletzt

Aus ungeklärter Ursache verlor am Dienstagnachmittag die 51-jährige Fahrerin eines Motorrades auf der Humboldtallee die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Dabei kollidierte sie seitlich mit einem entgegenkommenden PKW einer ebenfalls 52-jährigen Fahrerin. Die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich hierbei leicht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro, heißt es abschließend im Polizeibericht.

