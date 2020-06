Unbekannte kippen in Lebenstedt zwei Tempo-60-Schilder um

Überrascht hat ein 20-jähriger Salzgitteraner Autofahrer am Samstag um 19 Uhr die Polizei verständigt, nachdem die mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Stadt Salzgitter von ihm ein „Foto geblitzt“ hatte. Der Mann erklärte den Polizeibeamten, dass er mit Tempo 85 in seinem Pkw auf der Strecke von Fredenberg in Richtung Reppner unterwegs gewesen sei.

Eine Überprüfung durch die Polizisten ergab, dass ein bislang unbekannter Täter in diesem Streckenabschnitt zwei Tempo-60-Verkehrszeichen umgekippt und dann in einem Straßengraben geworfen hatte. Die Verkehrszeichen konnten mit Hilfe der Feuerwehr wieder aufgerichtet und befestigt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. „Dabei handelt es sich um eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden kann“, heißt es in der Mitteilung.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Lebenstedt in Verbindung zu setzen: (05341) 18970.