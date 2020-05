Das Lebenstedter Kranich-Gymnasium bewegt sich

Lebenstedt. Lauf-Challenge – Die Schüler, die Lehrer und auch die Eltern haben gemeinsam Sport und Spaß in Corona-Zeiten.

Unter dem Motto „Das Kranich läuft“ waren von Montag, 20. April, an alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Ehemalige und Eltern des Kranich-Gymnasiums Lebenstedt Teil eines großen Projekts. In einem zweiwöchigen Zeitraum sammelten alle Beteiligten Kilometer im Rahmen einer Lauf-Challenge, heißt es in einer Mitteilung.

Schnell 2500 gelaufen

Bereits in den ersten vier Tagen wurden demnach zirka 2500 Kilometer gelaufen, das entspricht ungefähr einer Strecke von Amsterdam nach Moskau. Initiator dieses Projekts war Moritz Felske, Fachlehrer für Sport am Kranich-Gymnasium. Bei seinem eigenen Lauftraining ist die Idee entstanden, etwas für alle Kraniche, die in dieser besonderen Zeit zu Hause bleiben müssen, zu organisieren.

Er findet es schade, dass der Sportunterricht in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden darf, so die Mitteilung weiter. Daher wollte er seine Schulgemeinschaft ermutigen, dennoch etwas Gemeinsames zu schaffen.

Daten vom Smartphone

Die Teilnahme musste dabei für alle Beteiligten so unkompliziert wie möglich gestaltet sein. Die Läuferinnen und Läufer erhoben ihre Daten mittels ihrer Smartphones und mailten diese im Anschluss an den Organisator dieser Challenge. Mit insgesamt 235 aktiven Teilnehmern, einer bunten Mischung aus allen Jahrgangsstufen, Ehemaligen, Eltern und Kollegen wurden täglich zwischen 450 und 770 Kilometer gelaufen.

„Es war eine wahre Freude, die unzähligen E-Mails zu lesen und zu bearbeiten. Das Projekt hat eine enorme Eigendynamik angenommen, die meine ursprünglichen Ziele schnell übertroffen hat“, wird Moritz Felske in dem Text zitiert.

Eltern und Lehrer mit dabei

Am Ende hat die Klasse 9B mit 1010 Kilometer den ersten Platz im schulinternen Wettkampf erreicht und damit den größten Anteil an den insgesamt 6845 Kilometern bewerkstelligt. Die Eltern und Lehrer liefen außerhalb des schulinternen Wettkampfs. Dennoch haben sie kräftig mit etwa 1500 Kilometern zum Endergebnis beigetragen.

Neue Ideen werden umgesetzt

Die nächste Challenge am Kranich-Gymnasium ist bereits aktiviert. Pro Woche bekommen die Schülerinnen und Schüler drei Videos beziehungsweise Aufgaben, die es so lange wie möglich zu absolvieren gilt.

Der Sportfachgruppe der Schule ist es nach eigenen Angaben wichtig, ein buntes Bewegungsangebot zu ermöglichen. Ihre Ergebnisse dürfen die Kinder selbstständig auf Iserv, einer schulinternen Onlineplattform, hochladen und vergleichen. Neue Ideen und weitere Challenges sind in der Planung.