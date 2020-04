Corona-Tagebuch in Salzgitter: der gefühlte Halbmarathon

Tag 21: Ich gebe es zu, ich bin keine Sportskanone, aber noch steht der Strandurlaub im Sommer. Ab und zu schnüre ich die Laufschuhe. Also eher selten. Okay, so gut wie nie. Aber heute. Die Zwillinge satteln ihre Räder. Einer hat den kleinen Kinderrucksack auf dem Rücken mit Wasserflasche, Handy...