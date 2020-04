Autofahrer übersieht in Lebenstedt Fußgängerin

Beim Zurücksetzen hat ein 45-jähriger Autofahrer am Sonntagabend auf dem Pappelweg eine 80-jährige Fußgängerin übersehen, die hinter seinem Auto die Straße überqueren wollte. Er fuhr sei an, dabei wurde die 80-Jährige laut Polizei leicht verletzt. Am PKW entsteht kein Schaden.