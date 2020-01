Die Lebenstedter Polizei gibt den durch den Auto-Einbruch am Brassertweg entstandenen Sachschaden mit circa 500 Euro an.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr die Seitenscheibe eines am Brassertweg in Lebenstedt geparkten VW eingeworfen. Dafür verwendete er offensichtlich einen Gullydeckel, wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt.

Aus dem Auto klaute der Unbekannte schließlich eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Die entstandene Schadenshöhe liegt laut Pintak bei circa 500 Euro.