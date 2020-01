Die Unfallstelle an der Kreuzung Neißestraße/Albert-Schweitzer-Straße samt beteiligter Fahrzeuge.

Lebenstedt. Eine 58-Jährige wollte ihr Auto an der Kreuzung Neißestraße/Albert-Schweitzer-Straße wenden – und beachtete einen entgegenkommenden Lkw nicht.

Verkehrsunfall in Lebenstedt – Beteiligte bleiben unverletzt

An der Kreuzung Neißestraße/Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt ist es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 58-jährige Autofahrerin wollte, aus Richtung City-Bereich kommend, an der Kreuzung wenden. Dabei achte sie offenbar nicht auf einen Lkw, in dem ein 25-Jähriger auf der Gegenfahrbahn unterwegs war.

Er bremste seinen Transporter gedankenschnell, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Verletzt hat sich bei dem Vorfall nach ersten Informationen keiner der beiden Beteiligten.