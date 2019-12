Einbrecher stehlen zwei Smartphones aus Wohnung in Lebenstedt

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 14.30 und 18 Uhr die Wohnungstür einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus am Hans-Böckler-Ring aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilt, war die Wohnungstür nur zugezogen. Die Einbrecher durchsuchten in der Wohnung insbesondere das Schlaf- und Kinderzimmer nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten die Diebe zwei Smartphones, so die Polizei weiter.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder