Baumaschinen in Thiede aus Mercedes Sprinter gestohlen

Aus einem in der Straße Am Sportpark geparkten Mercedes Sprinter sind zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, eine Bohr- sowie eine Werkmaschine gestohlen worden. Laut Polizei schnitt der bislang unbekannte Täter eine Scheibendichtung auf, entfernte diese und öffnete so die Fahrzeugtür. Die entwendeten Maschinen haben einen Gesamtwert von rund 2000 Euro. Die Polizei in Thiede bittet um Hinweise: (05341) 293470.