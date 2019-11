Mehr als 40 Teilnehmer bei Fridays for Future in Lebenstadt

Trotz des kalten Novemberwetters sind am frühen Freitagnachmittag mehr als 40 Schüler und weitere Salzgitteraner zusammen gekommen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Im Vergleich zur letzten Demo war der Aufmarsch auf dem Vorplatz des Rathauses also recht groß. Neben den Schülern solidarisierten sich auch der Naturschutzbund (NABU), die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die IG-Metall Jugend öffentlich mit der Sache von Fridays for Future.

Vom NABU sprach Lutz Wedel über die vielen Möglichkeiten, Strom einzusparen – wobei er sich selbst als Vorbild nahm, da er 70 Prozent seiner Energie nicht aus dem Stromnetz beziehe. Weiterhin sagte er: „Besonders für diese Region mit Schacht Konrad ist Fridays for Future eine wichtige Bewegung. Es wird Zeit, den Menschen deutlich zu machen, wie viel Strom sie verbrauchen. Jeder kennt den Verbrauch seines Autos ganz genau – aber sobald es um Strom geht, sind alle blind.“

Als einfachen Schritt für ein besseres Klima empfahl Wedel etwa die Suchmaschine Ecosia. Diese sei genauso gut wie Google, verwende ihre Gewinne aber, um Bäume zu pflanzen.

Auch Waltraud Gerke-Witfoot von der GEW solidarisierte sich mit dem Klima-Anliegen: „Wir begrüßen die Bewegung sehr. Uns liegt am Herzen, dass die Kinder und Jugendlichen sich als gesellschaftlichen Handelnde ansehen und eben nicht isoliert oder machtlos fühlen,“ meinte Gerke-Witfoot. „Auf Versäumnisse der letzten Jahre muss Aufmerksam gemacht werden, denn es gibt sehr viel zu tun.“ Schade fand Gerke-Witfoot nur die vergleichsweise geringe Zahl anwesender Schülern. Sie bot an, bei der Vernetzung zu helfen.

Großen Applaus erhielt eine Rede von Henrik, der seinen Nachnamen nicht nennen wollte. Er sprach über die 500 Demos, die gleichzeitig in Deutschland stattfänden. Auch Jan Laging von der IG-Metall Jugend appellierte für eine gute Zusammenarbeit. „Es ist wichtig, dass Industrie und Jugend sich hier nicht gegenseitig ausspielen“, sagte Laging.

Die Demonstration endete friedlich mit einem Straßenzug durch die Fußgängerzone in Lebenstedt und löste sich am Lebenstedter Bahnhof auf.