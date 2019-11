Lebenstedt: Polizei fasst räuberischen Erpresser

Der 19-Jährige versuchte zu fliehen, so die Polizei. (Symbolbild)

Lebenstedt. Der 19-Jährige hatte ein Geschäft mit einer Schusswaffe in der Hand betreten und Bargeld gefordert. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Einen schnellen Fahndungserfolg kann die Polizei Salzgitter vermelden: Ein 19-Jähriger soll mit einer Schusswaffe in der Hand am Dienstag um 9.40 Uhr ein Geschäft in der Reppnerschen Straße betreten haben. Er forderte Bargeld. Nachdem die Angestellten ihm das Geld gegeben hatten, flüchtete der 19-Jährige aus dem Geschäft.

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein. Nach kurzer Zeit fanden die Beamten den Täter, der noch zu fliehen versuchte. Der 19-Jährige wurde später festgenommen und auf die Wache gebracht. Die Schusswaffe konnte durch den Hinweis eines Zeugen gefunden werden.

Zurzeit verhören Beamte des Fachkommissariats den Verdächtigen und prüfen die Echtheit der Waffe. Zur Schadenhöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft stellte zudem beim Amtsgericht einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls.

Die Polizei Salzgitter sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Flucht des Täters machen können. Sie sollen sich unter (05341) 18970 melden.