Salder: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall auf Museumstraße

Eine 75-jährige PKW-Fahrerin hat am Samstag gegen 15.40 Uhr beim Linksabbiegen an der Gabelung Museumstraße - Mindener Straße einen querenden Motorradfahrer übersehen, worauf es zum Zusammenstoß kam. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden, der 71-jährige Biker erlitt zudem leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.