Lebenstedt: Geparkter Golf wurde beschädigt – Zeugenaufruf

Der Schaden an dem Golf beträgt etwa 2500 Euro, so die Polizei. (Symbolbild)

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstag zwischen 19 und 23 Uhr einen schwarzen VW Golf an der Marienbruchstraße beschädigt. Der Golf war in einer Parkbucht abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das andere Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen den Golf gestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei besonders der linke vordere Kotflügel des Golfs beschädigt. Die Schadenhöhe beträgt zirka 2500 Euro, so die Polizei weiter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich unter (05341) 18970 mit der Polizei in Verbindung setzen.