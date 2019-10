Thiede: Herbstkonzert wird zu maritimer Weltreise

Die Chormusik-Szene in Salzgitter ist lebendig und vielfältig. Einen Beweis dafür lieferten die Chorgemeinschaft MGV 1868 Thiede und ihre Gäste beim Herbstkonzert in der Stiftskirche Steterburg. „Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind!“, freute sich Vorsitzender Werner Pahns beim Blick in die...