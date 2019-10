Der Täter erbeutete Bargeld in unterer vierstelliger Höhe, so die Polizei. (Symbolbild)

Salzgitter. Der Täter gab sich als Handwerker aus und verschaffte sich so Zutritt. Die Polizei warnt besonders ältere Menschen vor diesen Trickdiebstählen.

Trickdieb erbeutet Bargeld aus einer Wohnung in Salzgitter

Ein Trickdieb hat am Dienstag zwischen 7.45 und 8.15 Uhr Bargeld aus einer Wohnung am Hans-Böckler-Ring gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gab sich der Täter als ein angeblicher Handwerker aus. Unter einem Vorwand betrat er so die Wohnung einer 83-jährigen Frau. Hier stahl er aus einem Behältnis Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und entfernte sich schließlich aus der Wohnung.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor dieser Art des Trickdiebstahls. Besonders ältere Menschen sollten aufmerksam sein.