Weniger Schwimmkurse für Salzgitters Nichtschwimmer

Erst kürzlich ertranken zwei Männer in Badeseen in der Region. Umso wichtiger das Verinnerlichen von Baderegeln und solide Schwimmfähigkeiten gerade bei Kindern, betont die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Rund 60 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer. In einer...