Lebenstedt: Autofahrer betrunken und ohne Führerschein

Ein 40-Jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend, 28. August, gegen 22.15 Uhr in der Schubertstraße von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung habe den Wert von 1,3 Promille ergeben, so die Polizei. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlung ergaben, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Außerdem lag gegen den Mann ein offener Haftbefehl vor. Der 40-Jährige zahlte daraufhin etwa 2000 Euro. Gegen ihn wurden zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

