Salzgitter: Autofahrer bei Kontrolle festgenommen

Der Fahrer wurde am Kontrollort festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (Symbolbild)

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch, 28. August, gegen 11.30 Uhr an der Albert-Schweitzer-Straße von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann wegen einer Überprüfung angehalten worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 25- Jährigen ein Haftbefehl bestand. Der Fahrer wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Wagen nicht mehr versichert war. Die Kennzeichen wurden noch an der Einsatzstelle entstempelt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.