Sichtschutzelement in Lebenstedt geriet in Brand

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist ein Sichtschutzelement in der Stormstraße am Sonntag, 25. August, gegen 22.30 Uhr in Brand geraten. Durch das Feuer sei sowohl das Element als auch die angrenzende Hecke beschädigt worden, meldet die Polizei. Die Schadenhöhe wird von der Polizei auf weniger als 100 Euro geschätzt.