Ein an der Schillerstraße in Lebenstedt geparkter schwarzer Daimler E 350 wurde nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstag, 3. August, 21 Uhr, und Sonntag, 4. August, 11.30 Uhr, offensichtlich vorsätzlich von der Fahrertür bis zum linken Heck zerkratzt. Es entstand Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro, so Polizeisprecher Matthias Pintak.

Hinweise: (05341) 18970.