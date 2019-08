Radfahrer prallt in Lebenstedt gegen Autotür

Ein Unfall hat sich laut Polizei am Freitag um 11.44 Uhr auf der Lichtenberger Straße ereignet. Während ein 78-jähriger Salzgitteraner mit seinem Fahrrad die Lichtenberger Straße befuhr, hatte ein 19-jähriger Mann kurz zuvor sein Auto am Fahrbahnrand geparkt, so die Polizei. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, öffnete er die Tür seines Fahrzeuges. Der Radfahrer erkannte die Situation zwar, schaffte es aber nicht mehr, rechtzeitig auszuweichen. Er kollidierte mit der Fahrzeugtür, stürzte und verletzte sich leicht, heißt es weiter. Der Mann habe seine Fahrt nach einer kurzen Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung fortsetzen können.