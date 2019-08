Polizei: Bahnhof Lebenstedt kein Ort regelmäßiger Kriminalität

Über zunehmende Fälle von Vandalismus am Bahnhof Lebenstedt hat sich ein Leser auf unserem Online-Portal Alarm 38 beschwert – und in diesem Zuge nachgefragt, ob vor Ort nicht eine dauerhafte Video-Überwachung angebracht wäre.

Zuständig für das Areal am Stadtpark ist die Deutsche Bahn. Deren Sprecher Egbert Meyer-Lovis teilt nun mit, dass die Installation von Videokameras derzeit nicht geplant sei. Er räumt jedoch einen Anstieg von Vandalismus-Schäden in diesem Bereich ein – insbesondere, seit der Fahrplan im Dezember 2018 auf einen Halbstundentakt umgestellt worden sei, was die Aufenthaltsdauer der Züge und entsprechendem Personal am Bahnhof verkürze. „Es werden zumeist Kleinigkeiten zerstört oder Wände mit Graffiti beschmiert“, so Meyer-Lovis.

Polizei hat in 2019 bislang nur fünf Fälle verzeichnet

Die Polizei Salzgitter sieht den Bahnhof dennoch nicht als Brennpunkt an. „Seit Anfang des Jahres haben wir hier nur fünf konkrete Straftaten verzeichnet“, gibt Sprecher Matthias Pintak Auskunft. Darunter fielen etwa Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Sachbeschädigungen, unter anderem durch Graffiti.

Darüber hinaus seien, wie Pintak weiterhin erklärt, keine etwaigen Trinker- oder Drogenszenen bekannt, die sich regelmäßig auf dem Vorplatz aufhielten.

Der Bahnhof Lebenstedt sei von Amts wegen Hoheitsgebiet der Bundespolizei – die Salzgitteraner Beamten zeigten aber „regelmäßig Präsenz“.