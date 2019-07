Jugendliche bauen auf Schloss Salder ihre eigenen Bögen

Salder. Waldpädagoge Uwe Klameth will die jungen Leute in seinem Kursus „mit handwerklicher Arbeit in Kontakt bringen“.

„Der Bogen steckt hier schon drin, er muss nur noch herausgeholt werden“: Uwe Klameth hält ein langes, dünnes Stück Hasel-Holz in der Hand und betrachtet es aufmerksam. Das „Herausholen“ des Schussgerätes, das es einmal werden soll, bringt für die zehn Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren, die an Klameths Bogenbau-Kursus im Schafstall des Städtischen Museums Schloss Salder teilnehmen, erstmal einiges an Arbeit mit sich.

Mit Schnitzmesser und Zieheisen geht es für die jungen Tüftler darum, die „Hasel-Knüppel“ in bieg- und händelbare Form zu bringen. Neben einigen Eltern und Großeltern, die sich mit angemeldet haben, steht insbesondere Waldpädagoge Klameth mit Rat und Tat zur Seite. Neben hilfreichen Tipps greift er auch mal zur Axt, um besonders widerspenstiges Holz zu bearbeiten, oder schärft so manches Messer. „Es geht darum, die jungen Leute mit handwerklicher Arbeit in Kontakt zu bringen“, erklärt der 53-Jährige – am Ende des Tages solle jeder „stolz darauf sein, etwas geleistet zu haben“.

Auch Eltern und Großeltern helfen fleißig

Jannes Schäfer (14) und Vater Volker sind fleißig dabei: „Es ist schön, mit einfachen Mitteln gemeinsam etwas Produktives zu machen“. Nachdem das Bogen-„Gerüst“ in die richtige Form gebracht ist, muss die Sehne aus Schnurgarn angebracht werden. „Das ist insbesondere für Jungs häufig eine Herausforderung“, sagt Klameth und schmunzelt. Der zehnjährige Jörn Albrecht war im vergangenen Jahr schon einmal dabei, mit dem Resultat aber nicht ganz zufrieden. „Heute baue ich einen besseren Bogen“, ist er zuversichtlich. Großvater Helmut Weber hilft gerne.

Kursleiter Klameth freut sich darüber, dass alle fleißig bei der Sache sind. „Solche Aktionen wie das Bogenbauen sollen auch dazu beitragen, Jugendliche mal von ihrem Smartphone und anderen technischen Dingen weg zu bringen“, sagt er. Am Abend sollen die fertigen Bögen noch mit ebenfalls aus Hasel gefertigten Pfeilen getestet werden, dann können die Teilnehmer sie mit nach Hause nehmen.

Die Aktion ist Teil des Ferienprogrammes im Schloss Salder. Am heutigen Donnerstag geht es mit einem Schmiede-Kursus weiter – sämtliche Angebote sind ausgebucht.