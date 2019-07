Kontrolle in Lebenstedt: Führerschein nicht gültig

Eine Streife hat nach Polizeiangaben auf der Joachim-Campe-Straße am Samstag, 20. Juli, 16.50 Uhr, den Fahrer eines Fiat Ducato (Kleinlastwagen) kontrolliert. Der 45-Jährige habe sich als EU-Bürger herausgestellt, er habe jedoch lediglich eine ukrainische Fahrerlaubnis vorweisen können. Da er aber seit mehr als einem Jahr über einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt und seine Fahrerlaubnis nicht in eine deutsche hat umschreiben lassen, musste ihm vor Ort die Weiterfahrt untersagt werden, so die Polizei weiter. Außerdem habe somit eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt werden müssen.

