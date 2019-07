Auto im Lebenstedter Parkhaus beschädigt – Zeugen gesucht

Lebenstedt. Eine Frau aus Münster stellte Beschädigungen an ihrem Auto fest. Die Polizei bittet um Hinweise zum Geschehen am Samstag.

Die Polizei Salzgitter ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, 20. Juli, zwischen 11.30 und 12.05 Uhr an der Albert-Schweitzer-Straße im Parkhaus Citycarree ereignet hat. Lediglich wenige Minuten war eine 64-jährige Frau aus Münster im Citycarree einkaufen, bei der Rückkehr zu ihrem im Parkhaus abgestellten Honda Jazz musste sie an der Heckstoßstange augenscheinlich frische Lackschäden feststellen, so die Polizei. Die Schadenshöhe werde mit 1000 Euro angenommen.

Hinweise zum Fahrzeug des Verursachers lägen aktuell nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen und diejenigen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit der Dienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Kontakt: (05341) 18970.