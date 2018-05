Strafbefehl für Fahrer des Unfall-Busses von Salzgitter

Neun Monate sind seit dem tragischen Busunfall an der Kreuzung Kattowitzer Straße und Bruchmachtersenstraße vergangen. Am Morgen des 15. August 2017 erfasste ein Gelenkbus die neunjährige Leonie, die auf dem Weg zur Schule war. Das Kind starb noch am Unfallort. Vor kurzem hat nun das Amtsgericht Salzgitter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Strafbefehl gegen den Busfahrer erlassen. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung...