Lifetown Folk im Fairkaufhaus

Lebenstedt Einkaufen mit Musik lautet das Motto der Mai – Aktion des Kaufhauses für gebrauchte Waren in der Albert-Schweitzer- Straße 30. Die Salzgitteraner Band Lifetown Folk ist am Donnerstag, 16. Mai, von 17 Uhr an zu Gast. Die Band hat neben Folk auch Country, Oldies und Rockiges im Gepäck. Wie immer...