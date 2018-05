Apostelgemeinde verlegt Gottesdienst

Lebenstedt Die Apostelgemeinde St. Paulus Kirche teilt mit, dass der Gottesdienst am Sonntag, 6. Mai, um 9.30 Uhr wegen der Bauarbeiten um 11 Uhr in St. Markus stattfindet. Ein Fahrdienst ab 10.30 Uhr ist eingerichtet. Ob die folgenden Gottesdienste wieder in der Kirche stattfinden können, hängt vom...