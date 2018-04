Junge Organisten gesucht

Salder Die Probstei Lebenstedt sucht junge Nachwuchs-Organisten. Der 17-jährige Julian aus Bruchmachtersen geht noch zur Schule und spielt Klavier. Wahrscheinlich wird dies seine Berufswahl bestimmen und er wird einmal Musik studieren. Jetzt hat er sich jedoch in einem Schnellkurs an der Orgel so fit für...