Täter starten zahlreiche Einbruchversuche

Lebenstedt Unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag und Sonntag zwischen 17 und 14.30 Uhr versucht, in zahlreiche Mehrfamilienhäuser im Dürerring, in der Sudermannstraße und Am Schölkegraben einzubrechen. Die Polizei Salzgitter verzeichnet insgesamt zehn Fälle. Laut Beamten versuchten die Täter, die...