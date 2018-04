Kranich-Schüler wollen mehr Schutz

Vor dem Haupteingang des Kranich-Gymnasiums gibt es Probleme: Autos parken in der zweiten Reihe, blockieren die Bushaltestelle oder halten sich nicht an Tempo 30. Dagegen sind zahlreiche Schüler jetzt auf die Straße gegangen. Der Schülervertretung reicht es: Zwölf Schüler demonstrieren gegen die Autofahrer, bei denen es sich in den meisten Fällen um Eltern handelt, die ihre Kinder zur Schule bringen oder...