Schulkinder protestieren für mehr Sicherheit

7.40 Uhr, Grundschule Lichtenberg. Langsam kämpft sich das Tageslicht durch, die Sicht ist aber noch eingeschränkt. Vor dem Schultor stehen einige Viertklässler in neonfarbenen Schutzwesten. Sie halten selbst bemalte Zettelchen in den Händen. Die wollen sie jenen Eltern in die Hände drücken, die...