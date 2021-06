Hüttengeimpft ist super

Seit Covid-19 unter uns ist, leben wir nicht nur in pandemischen, sondern auch in wortmalerisch interessanten Zeiten. Ein Wort wie „Bundesnotbremse“ hätte es zuvor ebenso wenig gegeben wie „Balkonklatscher“ (erinnern Sie sich noch daran?), „Zellstoffhamster“ oder „Wellenbrecherteillockdown“. Es gibt dazu im Internet sogar eine Seite, die diese Wortneuschöpfungen in Corona-Zeiten sammelt. Nun dürfen auch die Großunternehmen unserer Stadt über Betriebsärzte die Belegschaft impfen. Tue Gutes und sprich darüber – warum auch nicht? Die Salzgitter AG hat darüber auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet und gleich ein bemerkenswert doppeldeutiges Schlagwort erdacht: „#Hüttengeimpft“. Pandemie, Stahl, Sprachgewalt – diese Verbindung ist derzeit schwer zu übertreffen, oder?