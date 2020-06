Bei Videos ist Salzgitter das gallische Dorf

Gegen den Trend hält Burhan Erdem in Bad in seiner „Auto-Ecke“ weiterhin Filme zur Ausleihe vor.

Als Filmliebhaber umtreibt mich seit Corona die bange Frage: Was wird aus dem Kino? Wird Streaming, das Filmgucken auf dem Sofa, die Leinwanderlebnisse in den Lichtspielhäusern komplett ersetzen? Ich glaube unerschütterlich an das Kino, aber bei den Videotheken verlief es auch rasant und unaufhaltsam. Apropos: Gab es bundesweit vor zwölf Jahren noch knapp 3508 von ihnen, waren es 2018 nur noch 440.

Unsere Stadt spielt dagegen gallisches Dorf, wie mir Markus Bock, Filmfan und Regisseur des prämierten Imagefilms der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Bad, nicht ohne Stolz erzählte. Gegen den Trend hält Burhan Erdem in Bad in seiner „Auto-Ecke“ weiterhin Filme zur Ausleihe vor. Von wegen „Stirb langsam“ in Salzgitter: Mögen unsere Kinos und Videothek noch lange leben!