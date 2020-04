Die Pest und der Ekel

So eine Zeit, in der man nichts, wirklich gar nichts tun kann, treibt erstaunliche Blüten. Meine Kinder, erklärte Deutsch-Hasser, erwische ich nun mit den erlesensten Büchern der Weltliteratur, fröhlich auf dem Sofa, dem Bett, am Küchentisch schmökernd. Plötzlich ist meine Ansicht gefragt. Rilke oder Frisch? (Beides.) Mal einen Goethe probieren? (Auf jeden Fall.) Ist Thomas Mann schwer zu lesen? (Man braucht ein bisschen Ausdauer.) Ich freue mich, dass die Smartphone-Generation in meiner Familie das Buch entdeckt. Auch, wenn die Titel, die sich meine Tochter aus dem Regal zieht, etwas speziell klingen: Die Pest, der Fremde, der Ekel… Na gut, ganz unbeeinflusst von der Corona-Zeit sind sie halt nicht.

