Doppelt gemoppelt

Als ob es nicht schon genug Widersprüche im Leben gibt. Die Ampel an der Ausfahrt des Bundesamts-für- Strahlenschutz-Mitarbeiter-Parkhauses in die Willy-Brandt-Straße bringt einen in wahre Konflikte. Soll man, darf man dem grünen Pfeil folgen oder gilt doch der rote Pfeil – und weshalb gibt es überhaupt zwei Pfeile? War ein verschlafener Ampeltechniker mit Rot-Grün-Schwäche schuld? Gibt es eine wunderbare Liebesgeschichte unter Ampelpfeilen, die sich just an diesem Ort gefunden haben? Ist es die gemeine Idee eines Verhaltensforschers? Kreative Vorschläge bitte an verena.mai@bzv.de.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an