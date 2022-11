Ohlendorf. Die FDP hat im Rat den Zustand der Straßen in Ohlendorf gerügt. Warum die Stadt dennoch keinen Sanierungsbedarf sieht, lesen Sie hier.

Es gibt Streit um den Zustand der Straßen in Ohlendorf.

Straßennetz Salzgitter will derzeit Ohlendorfs Straßen nicht erneuern

Die Verwaltung sieht derzeit keine Notwendigkeit, Straßen im Stadtteil Ohlendorf zu erneuern. Das hat sie jüngst der FDP mitgeteilt, die dazu eine Anfrage im Rat gestellt hat.

Salzgitters Schäferwiese wird erst 2026 saniert

So soll sich die Straße Gittertor entwickeln

Flachstöckheimer beklagt Gewerbe-Einbußen durch Bauarbeiten

„Schlechten Zustand“ der Straßen moniert

Die Liberalen hatten beklagt, dass sich die dortigen Straßen in einem „sehr schlechten Zustand“ befinden und die Oberflächenentwässerung „nur sehr mangelhaft“ funktionier. Die Gehwege seien „behelfsmäßig mit Schotter befestigt“. Regne es, würden die Kanäle verstopfen und das Wasser laufe in die Gärten der Anwohner. Der Gehweg in der Turmstraße sei „kaum noch existent“, moniert die Fraktion. Um zur Kindertagesstätte zu gelangen, müssten die Mädchen und Jungen, über die stark befahrene Straße laufen. Das erhöhe die Unfallgefahr. Um sie zu minimieren, seien die Gehwege zu erneuern. Die Bushaltestelle und der Weg zur Kirche seien unbefestigt.

So reagiert die Stadt

Die Stadt schätzt die örtliche Situation völlig anders ein. Der Zustand der Nebenanlagen der Konsul-Waßmuß-Straße würde mit der Note 2,73 bewertet. Die Gesamtlänge umfasse 1,2 Kilometer und eine Fläche von etwa zwei Quadratmetern. Davon seien nur 490 Quadratmeter „ungebunden“.

Der Zustand der Nebenanlagen des Pfarrwegs erhalte laut Straßendatenbank die Note 3,46. Seine Gesamtlänge betrage 661 Meter, es ergebe sich eine Fläche von 2000 Quadratmetern. Bis auf wenige Zufahrten seien Flächen unbefestigt.

Den Zustand des Umfeldes der Turmstraße bewertet die Straßendatenbank mit der Note 3,11. Sie sei 381 Meter lang, es ergebe sich eine Fläche von 646 Quadratmetern. Davon seien rund 255 Quadratmeter ungebunden.

Zu dieser Einschätzung kommt die Verwaltung

Die Gesamtsumme der unbefestigten Flächen ergeben laut Stadt 2745 Quadratmeter. Um sie zu befestigen, müssten rund 330.000 Euro investiert werden, betont die Verwaltung. Doch diese Summe stehe im geplanten Haushalt nicht zur Verfügung.

Zudem seien alle unbefestigten Flächen erst vor kurzem im Zuge von Unterhaltungsarbeiten mit neuem Steinmehl versehen worden. Lediglich an der Ortsdurchfahrt, der Konsul-Waßmuß-Straße gebe es schmale unbefestigte Flächen entlang der Nordseite vor Scheunen.

Fazit der Stadt: „Aus Sicht der Verwaltung besteht keine Notwendigkeit, dort Investitionen zu tätigen“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de