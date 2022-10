Rat will mit drei Vorhaben Salzgittersee attraktiver machen

Der Rat tagte erneut im Hotel am See. Die Sitzung wurde im Netz live übertragen.

Modernisierungen im Rathaus und eigenwillige Verkehrsregelungen haben Bürger interessiert während der dreistündigen Sitzung des Rates gestern Abend im Hotel am See. Gleich vier Einwohnerfragen hatte die Verwaltung eingangs zu beantworten. Später beschlossen die Politiker einmütig drei Vorhaben, um den Salzgittersee attraktiver zu gestalten.

Einwohner haken nach

Nach Umbauten im „Blauen Haus“ und den Kosten fragte ein Bürger. Stadtrat Michael Tacke erklärte, im Bereich des Atriums und im übrigen Gebäude habe es technische Erneuerungen gegeben, aber auch nötige Inklusionsmaßnahmen. Dazu gehörten neue Aufzüge für 930.000 Euro und die Modernisierung der Toilettenanlagen (650.000 Euro). Die Gesamtsumme habe bei 1,6 Millionen Euro gelegen.

Bushalteschild irritiert

Ein anderer Einwohner wollte wissen, warum das Bushalteschild, das mitten auf dem Radweg am Kranichgymnasium in Lebenstedt steht, nicht versetzt wird. Der zuständige Fachbereichsleiter Jens Flügge erklärte dazu, der Hinweis werde nicht versetzt, da den Schülern, die dort auf den Bus warten, Vorrang eingeräumt werde und die vorbeikommenden Radler deswegen absteigen müssten.

Parkplatz-Markierungen werden entfernt

Derselbe Bürger fühlte sich irritiert durch Parkplatz-Markierungen an der Feuerwehrzufahrt zwischen Gewerkschaftshaus und Dormero-Hotel in der Innenstadt von Lebenstedt. Baudezernent Tacke erklärte, dass die Pflasterung so geändert werde, dass keine Stellflächen mehr erkennbar seien.

Oberbürgermeister weist Kritik zurück

Überdies wollte der Bürger wissen, warum Oberbürgermeister Frank Klingebiel die Stadt nicht beim Seniorentag repräsentiert habe. Städtische Direktorin Simone Kessner entgegnete, Erster Bürgermeister Stefan Klein habe in Vertretung Klingebiels den Seniorentag eröffnet. Der OB weise die Unterstellung, er schätze die ehrenamtliche Arbeit für ältere Menschen zu gering ein, „auf das Schärfste“ zurück.

Anträge der Fraktionen

CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP, Freie Wähler und Lars Tietjen („Partei“) haben erreicht, dass die Stadt ein Konzept für ein Sport- und Fitnessbereich beim Piratenspielplatz am Salzgittersee erarbeitet. Zudem sollen 150.000 Euro bereitgestellt werden, um die Wege rund ums Gewässer zu sanieren. Schließlich hat die Stadt zu prüfen, welcher Standort im Osten des Salzgittersees am besten geeignet ist für den Bau eines überdachten Kunstrasenplatzes.

Linke und die „Partei“ sind gescheitert mit ihrem Antrag, Frauen den Besuch kommunaler Bäder an Wochenenden „oben ohne“ zu gestatten. Lars Tietjen („Partei“) und die Freien Wähler haben gefordert, das Notruf-Faxgerät in der Feuerwehr-Leitstelle beizubehalten, da es im Notfall vor allem für ältere Menschen die einzige Möglichkeit sei, Hilfe zu holen. CDU und FDP setzten in einem Änderungsantrag durch, dass diese Faxe künftig digitalisiert werden.

Die SPD hat erfolgreich gefordert, weitere Starenkästen und mobile Blitzer in Salzgitter aufzustellen, um so die Verkehrsüberwachung zu erhöhen. Tietjen beantragte, zusätzliche Behindertenparkplätze an einer Teilstrecke der Konrad-Adenauer-Straße einzurichten. Die SPD setzte durch, dass der gesamte Straßenzug auf diesen Bedarf hin untersucht wird.

Ortsheimatpfleger ernannt

Der Rat hat für fast alle Stadtteile neue Ortsheimatpfleger ernannt. Es sind dies für Nord Volker Spehr (Bruchmachtersen), Heinrich Hagemann (Engelnstedt) und Renate Vanis (Salder), für Nordost Horst Helms (Beddingen), Uwe Klotz (Sauingen), Hartmut Alder (Thiede), Holger Schmidt (Üfingen), für Nordwest Norbert Zachries (Lesse), Robert Eggeling und Klaus-Peter Matzke (Lichtenberg), Karl-Dietrich Bode (Osterlinde), Peter Görsch (Reppner), für Ost Heinrich Dettmer und Jörg Langenberg (Bleckenstedt), Heinz-Hermann Ahrens (Drütte), Klaus-Dieter Karrasch (Hallendorf), Otto Vogelsang-Weber (Immendorf) und Bernhard Schroeter (Watenstedt), für Süd Markus Schulze (Hohenrode), Dirk Schaper (Ringelheim) und Thomas Löser und Holger Rogge (Salzgitter-Bad), für Südost Klaus Meyer (Barum), Jürgen Mull (Beinum), Petra Strobach (Flachstöckheim), Jörg Karlauf (Lobmachtersen) und Hubertus Werner (Ohlendorf), für West Carmen Gieler (Engerode), Reinhard Försterling (Gebhardshagen) und Sigrid Lux (Heerte).

Fahrradfreundlichkeit gefordert

Grüne, SPD, CDU und Freie Wähler hatten schon Mitte Juli durchgesetzt, dass die Stadt der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) beitritt. Nun ist Salzgitter offiziell Mitglied.

