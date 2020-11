Der Weg durch den Advent bis zum Corona-Weihnachtsfest 2020 wird in vielen Situationen anders sein, insbesondere für die Kinder.

Zumindest ein bisschen weihnachtliche Normalität hielt am Freitag im SOS-Mütterzentrum in der Braunschweiger Straße Einzug, als die 50 Kita-Kinder das lustige Stück vom „Einhorn namens Drops“ erlebten. Mit einer finanziellen Unterstützung hatte die Wohnbau Salzgitter das märchenhafte Spiel des Figurentheaters Wolfsburg ermöglicht, auch um etwas weihnachtlichen Zauber zu verbreiten.

Figuren-Spielerin Andrea Hauk hat gleich drei Aufführungen am Tag

„Unsere Kinder müssen bei den massiven Einschränkungen auf so viel verzichten. Da durfte nicht auch noch das Weihnachtsmärchen ausfallen“, erklärte Leiterin Sabine Genther. Aber auch da herrschten strenge Corona-Hygiene-Auflagen im kleinen Theatersaal, hoch unter dem Dach der Einrichtung. „Wir dürfen unsere einzelnen Kita-Gruppen nicht mischen.“ So musste Figuren-Spielerin Andrea Hauk gleich bei drei Aufführungen über den Tag verteilt die Puppen sprechen lassen.

Mit leuchtenden Augen verfolgten die Kinder die freche Einhorn-Geschichte: Da wünscht sich Greta nichts sehnlicher als ein solches Fabeltier: möglichst himmelblau mit rosafarbener Mähne und einem langem Schweif. Alle sollen sie darum beneiden! Als ihr Wunsch endlich wahr wird, erlebt Greta eine echte Überraschung. Na, wenn das nicht ein tolles Ding auf dem Wunschzettel wäre…

Als langjähriger Kooperationspartner des SOS-Mütterzentrums kam die Wohnbau Salzgitter sofort der Anfrage nach einer Förderung nach. „Wir agieren in so vielen Punkten eng zusammen und konnten bereits viele Projekte gemeinsam umsetzen. Für viele unsere Mieter ist das Mütterzentrum in der unmittelbaren Nachbarschaft ein echter Glücksfall“, erklärte Jens Bischoff, Geschäftsführer der Wohnbau Salzgitter.

Mütterzentrum liefert Essen außer Haus

2600 Wohnungen unterhält die Wohnbau in unmittelbarer Nähe. Dort, im Süden von Salzgitter-Bad, wird Nähe gezeigt und Nähe gelebt. Das Mütterzentrum ist als Mehrgenerationenhaus für viele Mieter aller Altersschichten ein fixer Anlaufpunkt. So bietet das es in den Corona-Zeiten einen Lieferservice für das Mittagessen aus der hauseigenen Küche an, ein Service, den vor allem ältere Menschen sehr zu schätzen wissen. „Der Mittagstisch im Mütterzentrum ist sehr beliebt und für jeden offen. Nutzten vor der Pandemie rund 60 Personen das Angebot, sind es inzwischen 100 Essen, die wir täglich ausliefern“, erklärt Andrea Hellfach, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Hinzu kommen täglich 15 bis 20 Selbstabholer aus den umliegenden Ortschaften. „Es kommt nicht jeder täglich, manche nur an einzelnen Tagen, so das der belieferte Kreis noch deutlich größer ist“, fügte sie an. Gekocht werde mit viel Liebe abwechslungsreiche Hausmannskost.

Doch ist es nicht nur das Essen, das die Aktion vorbildlich macht. „Es sind auch der soziale Kontakt und die Gespräche, die so wichtig sind. Bei der Essenanlieferung haben unsere Mitarbeiter immer Zeit für einem kurzen Klönschnack mit dem Mieter. Viele ältere Menschen sind in der Pandemie sehr alleine, da sieht man dann schon, ob ein Schuh drückt.“

Liefer-Kapazitäten sind noch vorhanden und können im Mütterzentrum unter (05341) 8167-0 angefragt werden.