Trickbetrug: falsche Kriminalbeamtin in Salzgitter-Bad

Eine Anruferin gab sich laut Polizei am Dienstagmittag gegenüber einem älteren Mann als Kriminalbeamtin aus und habe in dem Gespräch dargelegt, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei. Im weiteren Verlauf des Gespräches wäre die Frage nach dem Einkommen des Angerufenen aufgekommen. Das Gespräch wurde jedoch von dem Angerufenen abgebrochen. Die Polizei macht darauf aufmerksam, nicht auf solche Betrugsmaschen hereinzufallen und das zuständige Revier darüber zu informieren.

red