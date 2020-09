Am Freitagnachmittag sah ein Zeuge das Trio in der Oderstraße in Gebhardshagen. (Symbolbild)

Gebhardshagen. Einem aufmerksamen Anwohner sind am Freitagnachmittag drei Personen in Gebhardshagen aufgefallen, bei denen es sich um Trickbetrüger handeln könnte.

Trickbetrug: Verdächtiges Trio unterwegs in Gebhardshagen

Einem Anwohner der Oderstraße in Gebhardshagen ist am Freitagnachmittag ein Trio aufgefallen, das er für Trickbetrüger hielt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Anwohner den Eindruck, dass die zwei Frauen und ein Mann vorwiegend bei älteren Anwohnern der Straße klingelten.

Die Drei schienen gegen 16.15 Uhr am Freitag unter einem Vorwand in die jeweiligen Wohnungen gelangen zu wollen, um dort Trickdiebstähle zu begehen, wie die Polizei mitteilt. Unterwegs waren sie in einem silbernen BMW mit bulgarischem Kennzeichen.

Eine Suche nach dem Trio blieb erfolglos

Beamten der Polizei machten sich in einem Funkstreifenwagen auf die Suche nach den drei Personen, konnten sie jedoch nicht ausfindig machen. Bislang, so der Bericht weiter, seien auch keine Strafanzeigen in diesem Zusammenhang im Polizeikommissariat Salzgitter-Bad eingegangen.

Die Polizei bittet Zeugen und etwaige Geschädigte, Kontakt zur Dienststelle in Bad unter (05341) 8250 aufzunehmen.

red