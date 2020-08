An mehreren Orten kam es zu Straftaten.

Salzgitter-Bad. Unter anderem gerieten in der Nacht zu Sonntag zwei Brüder ein Streit, einer von beiden wurde dann mit dem Messer angetroffen.

Mann bedroht in Salzitter-Bad Polizeibeamten mit einem Messer

An der Gablonzer Straße kam es laut Polizei in der Nacht zu Sonntag durch einen ungebetenen Gast zu einer Körperverletzung durch einen Faustschlag in das Gesicht eines 21-Jährigen. Der 35 -jährige Beschuldigte sei dann einige Zeit später auf der Rheinstraße auf seinen 29-jährigen Bruder getroffen. Zwischen den Brüdern sei es ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Beide Brüder in Gewahrsam

Im weiteren Verlauf sei der 29-jährige Salzgitteraner dann von den eingesetzten Beamten mit einem Küchenmesser bewaffnet angetroffen worden. Mit diesem bedrohte er zunächst einen Polizeibeamten, entledigte sich aber auf der Flucht des Messers, heißt es weiter im Polizeibericht. Beide unter Alkoholeinfluss stehenden Brüder seien zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen worden. Mehrere Strafverfahren seien eingeleitet worden.

red