Mofa-Fahrer in Salzgitter-Bad unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch um 22.10 Uhr auf der Breiten Straße in Salzgitter-Bad hat die Polizei einen 55-jähriger Mofafahrer angehalten. Auffälligkeiten deuteten auf Alkoholkonsum hin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.