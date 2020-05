Kunde in Salzgitter missachtet Corona-Pflichten

Der Zwischenfall ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße An der Erzbahn in Salzgitter-Bad.

Ein 25-jähriger Kunde eines Lebensmittelgeschäftes an der Straße An der Erzbahn in Salzgitter-Bad hielt sich nach Polizeiangaben am Montag, 11. Mai, gegen 15.40 Uhr in dem Geschäft nicht an die einschlägigen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Zeuge wird leicht verletzt

Nachdem er von einem Zeugen und Mitarbeiter des Marktes auf sein Fehlverhalten angesprochen worden war, verhielt sich der Mann immer aggressiver und stieß dem Zeugen mit den Händen gegen den Oberkörper, beschreibt die Polizei. Der Zeuge sei hierdurch leicht verletzt worden.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Der Mann habe bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden können. Gegen ihn werde nun ermittelt.