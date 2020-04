Täter bespritzen in Salzgitter-Bad Auto mit weißer Flüssigkeit

Die Tat ereignete sich am Kattowitzer Platz in Salzgitter-Bad.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Donnerstag, 23. April, zwischen 6.40 und 16.15 Uhr am Kattowitzer Platz in Salzgitter-Bad einen geparkten Renault mit einer weißen Flüssigkeit bespritzt und dabei beschädigt. Zudem sei der Lack des Fahrzeuges durch Zerkratzen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Schaden mindestens 1500 Euro

Es entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.