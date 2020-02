Autofahrer überholt in Salzgitter-Bad: Drei Autos beschädigt

Drei Autos waren am Dienstag um 15.05 Uhr auf der Nord-Süd-Straße in einen Unfall verwickelt. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 74-jähriger Opel-Fahrer einen Audi überholte und beim Wiedereinordnen den Audi touchierte. Dadurch wurde der Audi gegen den rechts neben ihn stehenden Daimler gestoßen. An allen drei Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

