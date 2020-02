Ein VW Golf ist am Dienstag zwischen 10 und 12.20 Uhr in der Burgstraße in Salzgitter-Bad beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte offenbar beim Einsteigen die Fahrertür des VW und entfernte sich unerlaubt. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, (05341) 18970, zu melden.

