Trickdieb stiehlt Senioren Groß Mahner Schmuck

Ein Trickdieb hat am Donnerstag aus einer Wohnung am Nordring in Groß Mahner Schmuck gestohlen. Wie das geschädigten Ehepaar (80 und 81 Jahre alt) später der Polizei mitteilte, klingelte gegen 11.30 Uhr ein unbekannter Mann an der Haustür und fragte nach Möbeln und Schmuck. Nachdem er sich im Haus diverse Sachen angesehen hatte, gelang es ihm, bei der Durchsicht von Schatullen unbemerkt Schmuck zu entwenden. Dann verließ er unter einem Vorwand das Haus und flüchtete. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Täter ist ein etwa 35 Jahre alter Mann, 1,75 Meter groß, er trug eine dunkle Lederjacke. Die Polizei Salzgitter-Bad, (05341) 8250, bittet um Hinweise.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder