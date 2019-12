Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle in Flachstöckheim

Ein Auto ist zwischen Freitag, 6. Dezember, 20.45 Uhr, und Samstag, 7. Dezember, 5.35 Uhr, von der Fahrbahn der Alten Landstraße abgekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, handelt es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen VW Golf 3 oder einen VW Vento. Der Wagen stieß gegen einen geparkten schwarzen Renault Twingo.

Der Unfallverursacher habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Polizei weiter. Am verursachenden Auto muss vorne links eine erhebliche Beschädigung entstanden sein. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in Höhe von 2500 Euro aus.

Das flüchtende Fahrzeug hat nach dem Unfall einen Teil des Scheinwerferglases und ein anderes Bruchstück des Kühlergrills verloren. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.